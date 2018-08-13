Эрдоган назвал экономическую блокаду Турции продолжением попытки переворота

13 августа 2018 18:08 (UTC+04:00)

Объявленная Турции экономическая блокада является продолжением попытки переворота в июле 2016 года, падение курса турецкой лиры не обусловлено экономическими причинами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

В пятницу, 10 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Наибольшее давление было оказано на банковский сектор Турции и Европы. Курс турецкой лиры в понедельник в очередной раз обновил очередной исторический минимум, упав до 7,24 лиры за доллар. Турецкая национальная валюта обесценилась с начала года более чем на 40%.

"Турция встретилась с экономической блокадой. Было ясно, что атаки на Турцию, начавшиеся 15 июля (2016 года), не закончатся. Мы должны быть к этому готовы. За последние годы все нападки на нас объясняются лишь тем, что мы решительно стоим на защите своих интересов… То, что произошло с лирой, не имеет никакого отношения к экономике и тем кризисам, которые у нас были ранее… Наша экономика здоровая, стоит крепко и будет стоять. Курс валюты вернется к разумным показателям в ближайшее время", - заявил Эрдоган, выступая перед турецкими послами в Анкаре.

Президент Турции добавил, что Турция продолжит развивать отношения с Россией "с учетом своих интересов".

Отметим, что с начала года турецкая лира подешевела по отношению к доллару приблизительно на 35 процентов, а по отношению к евро - почти на 30 процентов.

Турецкая лира продолжает дешеветь как на внутреннем рынке, так и на зарубежных. Сегодня все внимание будет приковано как к ожидаемому заявлению Центрального банка Турции, так и новой экономической модели, которую позже в пятницу планирует огласить министр финансов Турции Берат Албайрак.

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