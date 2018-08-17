Турция ответит на новые санкции США по правилам ВТО

БАКУ /Trend/ - Турция продолжит отвечать на американские санкции согласно правилам Всемирной торговой ассоциации, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан, сообщают турецкие СМИ.

"Мы дали ответ на американские санкции в соответствие с международным торговым правом и согласно правилам Всемирной торговой организации"

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума - более 7 лир за доллар.

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