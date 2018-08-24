Свыше 70 тысяч граждан Ирака получили вид на жительство в Турции

БАКУ /Trend/ - С 2015 года по 9 августа 2018 года 70 364 тысячи граждан Ирака получили вид на жительство в Турции, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что за указанный период число граждан Сирии, которые получили вид на жительство в Турции, составило 65 348 человек.

Среди иностранных граждан, которые за указанный период получили вид на жительство в стране, также есть граждане Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана.

По данным СМИ, за указанный период вид на жительство в Турции получили 49 208 граждан Азербайджана, 41 000 граждан Туркменистана, 30 657 граждан Узбекистана.

Также сообщается, что за данный период число иностранных граждан, которые получили вид на жительство в стране, составило 721 735 человек.

Отметим, что вид на жительство в Турции могут получить иностранные граждане, которые имеют в стране постоянную работу, иностранцы, купившие недвижимость, а также прибывшие в Турцию в целях учебы, создавшие семью с гражданами Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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