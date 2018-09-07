Решение сирийского кризиса за один день невозможно – Эрдоган

7 сентября 2018 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решение сирийского кризиса в течение одного дня невозможно, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции в Тегеране с президентами Ирана и России, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что в отличие от ряда других стран, Турция, Иран и Россия предпринимают реальные шаги для решения кризиса в Сирии.

Касательно ситуации в сирийском Идлибе глава турецкого государства сказал, что целью Турции является защита мирного населения от гуманитарного кризиса.

«Идлиб является маленькой моделью Сирии, и одна ошибка в этом городе может привести к серьезным последствиям», - сказал Эрдоган.

Напомним, что сегодня президенты Турции, Ирана и России провели трёхстороннюю встречу, в ходе которой была обсуждена ситуация в сирийском Идлибе.

Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В этом городе находятся порядка 3 миллионов гражданских лиц.

Отметим, что сегодня президент Эрдоган также провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин назвал изгнание боевиков из Идлиба главной задачей
Россия 16:47
Роухани призвал США уйти из региона на восточном берегу Евфрата
Политика 16:34
Путин призвал Эрдогана и Роухани к усилению координации по Сирии
Россия 16:16
Ситуация в сирийском Идлибе является критичной – Эрдоган
Турция 15:55
Путин заявил о готовящихся провокациях террористов в Идлибе
Россия 15:53
Роухани призвал лидеров России и Турции достичь договоренностей по Сирии
Политика 15:45
Лента новостей
Путин назвал изгнание боевиков из Идлиба главной задачей
Россия 16:47
Роухани призвал США уйти из региона на восточном берегу Евфрата
Политика 16:34
Кабмин России одобрил проект межправсоглашения с Узбекистаном по строительству АЭС
Узбекистан 16:32
Владимир Путин посетит Узбекистан
Узбекистан 16:19
Учения «Сокол ТурАз - 2018» продолжаются (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 16:18
Путин призвал Эрдогана и Роухани к усилению координации по Сирии
Россия 16:16
Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-июле увеличили объемы производства продукции
Беларусь 15:56
Ситуация в сирийском Идлибе является критичной – Эрдоган
Турция 15:55
Путин заявил о готовящихся провокациях террористов в Идлибе
Россия 15:53