В Турции горят леса

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Хатай в районе Искендерун вспыхнул лесной пожар, сообщают в четверг турецкие СМИ.
Сообщается, что в настоящее время ведутся работы по локализации пожара.
Для тушения пожара привлечены пожарные вертолеты.
Пожар охватил территорию с общей площадью пять гектаров.
Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.
В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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