В Турции горят леса

13 сентября 2018 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Хатай в районе Искендерун вспыхнул лесной пожар, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время ведутся работы по локализации пожара.

Для тушения пожара привлечены пожарные вертолеты.

Пожар охватил территорию с общей площадью пять гектаров.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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