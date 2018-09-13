Турция обеспокоена ситуацией в сирийском Идлибе – минобороны

БАКУ /Trend/ - Турция обеспокоена ситуацией, сложившейся в сирийском городе Идлиб, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщают в четверг турецкие СМИ.
По словам Акар, Турция также осуществляет совместную работу с Ираном и Россией для разрешения кризиса в Идлибе.
Министр отметил, что сложившаяся в сирийском Идлибе ситуация - критическая.
Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция выступает за политическое решение сирийского конфликта и, в частности, кризиса в сирийском Идлибе.
Глава МИД отметил, что для разрешения кризиса в Идлибе в настоящее время Турция работает совместно с Россией и Ираном.
«Бомбардировка Идлиба, которая может привести к гуманитарному кризису, неприемлема», - сказал Чавушоглу.
Отметим, что 7 сентября президенты Турции, Ирана и России провели трёхстороннюю встречу, в ходе которой обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе.
Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В этом городе находится порядка трех миллионов гражданских лиц.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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