Турция обеспокоена ситуацией в сирийском Идлибе – минобороны

13 сентября 2018 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция обеспокоена ситуацией, сложившейся в сирийском городе Идлиб, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Акар, Турция также осуществляет совместную работу с Ираном и Россией для разрешения кризиса в Идлибе.

Министр отметил, что сложившаяся в сирийском Идлибе ситуация - критическая.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция выступает за политическое решение сирийского конфликта и, в частности, кризиса в сирийском Идлибе.

Глава МИД отметил, что для разрешения кризиса в Идлибе в настоящее время Турция работает совместно с Россией и Ираном.

«Бомбардировка Идлиба, которая может привести к гуманитарному кризису, неприемлема», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что 7 сентября президенты Турции, Ирана и России провели трёхстороннюю встречу, в ходе которой обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе.

Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В этом городе находится порядка трех миллионов гражданских лиц.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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