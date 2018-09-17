Эрдоган назвал причину присутствия ВС Турции на территории Сирии

17 сентября 2018 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турции находятся на территории Сирии по призыву сирийского народа, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Если российская армия находится на территории Сирии по призыву сирийского режима, то нас туда позвал народ Сирии, сказал президент Турции.

«Турция не признает сирийский режим и народ Сирии одобряет присутствие ВС Турции на территории Сирии», - сказал Эрдоган.

По его словам, целью Турции является скорейшее решение сирийского кризиса, в частности кризиса в Идлибе.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция выступает за политическое решение сирийского конфликта и, в частности кризиса в Идлибе.

Глава МИД отметил, что для решения кризиса в Идлибе в настоящее время Турция работает совместно с Россией и Ираном.

«Бомбардировка Идлиба, которая может привести к гуманитарному кризису, неприемлема», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что 7 сентября президенты Турции, Ирана и России провели трёхстороннюю встречу, в ходе которой обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе.

Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В этом городе находится порядка трех миллионов гражданских лиц.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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