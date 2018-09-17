Не исключена возможность создания военно-морской базы на Северном Кипре - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция может создать военно-морскую базу на территории Северного Кипра в случае необходимости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По его словам, присутствие ВС Турции на этой территории очень важно.

«Турция не намерена уменьшать свой военный контингент на Северном Кипре», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что планы Запада решить проблему Кипра не оправдали себя.

«ЕС также предпринял двойные стандарты в отношении турецкого Кипра», - сказал глава государства.

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщал, что Турция намерена создать военную базу на Северном Кипре.

Отметим, что в настоящее время Турция имеет военные базы на территории Сомали и Катара.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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