Генштаб Турции заявил о ликвидации восьми террористов

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористической организацией РПК накануне было уничтожено восемь террористов РПК на севере Ирака, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном во вторник.
В сообщении отмечается, что террористы были ликвидированы на севере Ирака в районе Зап. Согласно сообщению, террористы пытались проникнут на территорию Турции.
Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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