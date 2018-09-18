Генштаб Турции заявил о ликвидации восьми террористов

18 сентября 2018 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористической организацией РПК накануне было уничтожено восемь террористов РПК на севере Ирака, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном во вторник.

В сообщении отмечается, что террористы были ликвидированы на севере Ирака в районе Зап. Согласно сообщению, террористы пытались проникнут на территорию Турции.
Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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