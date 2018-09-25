Президенты Турции и Ирана обсудили региональные вопросы

25 сентября 2018 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани обсудили региональные вопросы, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что встреча президентов прошла в Нью-Йорке, куда они прибыли для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По данным СМИ, в рамках встречи обсуждалось и укрепление двусторонних отношений.

Как сообщают СМИ, в переговорах также приняли участие глава турецкой разведки Хакан Фидан и глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Другие подробности встречи не сообщаются.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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