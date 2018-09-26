В результате взрыва в Турции погибли два человека

БАКУ /Trend/ - В результате взрыва в районе Силопи турецкой провинции Ширнак погибли два человека, пишут в среду турецкие СМИ.
Сообщается, что два человека получили ранения.
Как сообщали ранее сегодня турецкие СМИ, причиной взрыва является самодельное взрывное устройство.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
БАКУ /Trend/ - В результате взрыва в районе Силопи турецкой провинции Ширнак погибли два человека, пишут в среду турецкие СМИ.
Сообщается, что два человека получили ранения.
Как сообщали ранее сегодня турецкие СМИ, причиной взрыва является самодельное взрывное устройство.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.