В Стамбуле отменены морские рейсы

24 декабря 2018 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным ветром и ливнем в акватории Стамбула отменены морские рейсы, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

Морские рейсы также отменены в провинции Бурса.

По прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия в этих регионах будут наблюдаться до середины недели.

Отметим, что 19 декабря в акватории Стамбула наблюдался сильный шторм, что привело к затоплению ряда офисов в районе Бейликдюзю.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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