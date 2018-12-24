В Стамбуле отменены морские рейсы

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным ветром и ливнем в акватории Стамбула отменены морские рейсы, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

Морские рейсы также отменены в провинции Бурса.

По прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия в этих регионах будут наблюдаться до середины недели.

Отметим, что 19 декабря в акватории Стамбула наблюдался сильный шторм, что привело к затоплению ряда офисов в районе Бейликдюзю.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.