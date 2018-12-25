ВС Турции готовы к началу новой антитеррористической операции на севере Сирии – Минобороны

БАКУ /Trend/ - ВС Турции готовы к началу новых антитеррористических операций на севере Сирии против боевиков, сирийского крыла террористической РПК - PYD/YPG, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства обороны Турции.

По словам Акара, начало военных операций на севере Сирии является важным шагом для борьбы с терроризмом. Министр подчеркнул, что Турция решительна в борьбе с террористами в Сирии.

Отметим, что 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической РПК - PYD/YPG.

Эрдоган отметил, что в отрядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции, что не будут поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал Эрдоган.

Напомним, что 4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

Отметим, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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