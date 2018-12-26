Турция доказала свою мощь и политическую волю на Ближнем Востоке – лидер оппозиции

БАКУ /Trend/ - Турция доказала свою мощь и политическую волю на Ближнем Востоке, сказал лидер оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Бахчели Турция превратилась в мировую державу.

Затронув вопрос начала новой антитеррористической операции на севере Сирии, Бахчели отметил, что народ Турции надеется, что турецкие ВС как можно быстрее приступят к военной операции против террористов сирийского крыла террористической РПК - PYD/YPG.

Отметим, что 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической РПК - PYD/YPG.

Эрдоган отметил, что в отрядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции, что не будут поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал Эрдоган.

Напомним, что 4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

Отметим, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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