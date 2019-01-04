В связи с сильным ветром в Стамбуле отменены морские рейсы

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным ветром и снегопадом в акватории Стамбула отменены морские рейсы, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

Морские рейсы также отменены в провинции Бурса.

По прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия в этих регионах будут наблюдаться до конца недели.

Отметим, что 19 декабря 2018 года в акватории Стамбула наблюдался сильный шторм, что привело к затоплению ряда офисов в районе Бейликдюзю.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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