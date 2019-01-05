В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

БАКУ /Trend/ - В провинции Бурса на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, землетрясение произошло в 07:20 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 18,3 километра в Мраморном море. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Отметим, что 21 декабря прошлого года в провинции Анталья на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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