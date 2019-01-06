Эрдоган и Путин в январе проведут переговоры

БАКУ /Trend/ - Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в январе проведут встречу в РФ, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, главы государства обсудят широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию в Сирии. Стороны также обсудят контракт по закупке Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России.

В конце декабря 2018 года делегация Турции, в составе которой в том числе были главы МИД и минобороны, провела переговоры в Москве с российскими коллегами. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и вывод американских войск из этой арабской страны. По итогам переговоров министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил о намерениях Анкары продолжать тесное сотрудничество с Москвой в Сирии.

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