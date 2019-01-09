Главы минобороны Турции и России обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

9 января 2019 21:27 (UTC+04:00)

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом говорится в распространенном заявлении турецкого военного ведомства на официальной странице в Twitter.

"Министр национальной обороны Хулуси Акар и министр обороны Российской Федерации провели телефонные переговоры. Стороны обсудили последние события в Идлибе, а также оценили вопросы региональной безопасности в рамках достигнутых в Сочи договоренностей", - отмечается в коммюнике.

Это первые в этом году контакты глав оборонных ведомств двух стран. Предыдущая встреча состоялась 29 декабря в Москве в формате "два плюс два" с участием министров обороны и иностранных дел Турции и России. По итогам проведенных переговоров глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о намерениях Анкары продолжать тесное сотрудничество с Россией и Ираном в Сирии.

Между тем ожидается, что в январе состоится визит президента Турции Тайипа Эрдогана в России для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Как отмечало агентство Anadolu, стороны могут обсудить широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию в Сирии и контракт по закупке Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дата возможного визита Эрдогана все еще не определена.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рябков отметил роль Ирана и Турции в урегулировании в Сирии
Россия 20:04
"Спартак" объявил о переходе футболиста Аяза Гулиева из "Ростова"
Спорт 19:51
Россия и Турция преодолели кризис в отношениях - Сергей Рябков
Турция 19:13
Россия и Индия намерены продолжить координацию усилий в БРИКС
Россия 17:25
Подозреваемый в убийстве в Караганде гражданин Армении задержан в России
Казахстан 17:14
Песков прокомментировал сообщения о вмешательстве России в выборы в Израиле
Россия 14:55
Лента новостей
Беларусь и Сербия планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения и ИКТ
Беларусь 20:57
Богатейший человек планеты разводится
В мире 20:46
Помпео пообещал координировать с Ираком вывод войск из Сирии
США 20:37
На востоке Франции потерпел крушение истребитель Mirage 2000D (Обновлено)
Европа 20:32
Таиланд продлил срок выдачи бесплатных виз для граждан 20 стран
Другие страны 20:26
В бакинском метро возникли неполадки
Общество 20:20
В бакинской русской драме отметили Рождество (ФОТО)
Культура 20:14
Рябков отметил роль Ирана и Турции в урегулировании в Сирии
Россия 20:04
"Спартак" объявил о переходе футболиста Аяза Гулиева из "Ростова"
Спорт 19:51