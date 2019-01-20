Турция выразила соболезнования правительству и народу Мексики

20 января 2019 08:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Турции выразил соболезнования Мексике в связи с погибшими при взрыве на трубопроводе в штате Идальго. Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

"Выражаем соболезнования народу Мексики, правительству и семьям погибших при взрыве, раненым желаем скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Напомним, что взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод в пятницу вечером в момент, когда там находилось множество людей, занимавшихся сбором топлива. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

По последним данным, в результате взрыва погиб 71 человек, более 70 человек получили ранения.

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