Турция закрыла пролив Дарданеллы

23 января 2019 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция закрыла пролив Дарданеллы для внутренних рейсов, пишет Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ

Согласно информации, пролив закрыт по причине шторма.

Отметим, что в последний раз в Турции морские рейсы были отменены 16 января этого года.

Причиной отмены морских рейсов были снегопад в Стамбуле и провинции Бурса. В ряде провинций Турции толщина снежного покрова превышала полтора метра.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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