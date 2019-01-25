Армянских террористов использовали против Турции – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Некоторые страны использовали армянских террористов для того, чтобы нести большой урон Турции, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Эрдоган отметил, что сегодня эти силы и государства также хотят нанести урон Турции и турецкому народу.
«События, происходящие на границах Турции, а также на Южном Кавказе, направлены в целом против тюркского народа», - сказал Эрдоган.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.