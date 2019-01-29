В квартире саудовского консула в Стамбуле вновь проведут обыск

БАКУ /Trend/ - В квартире саудовского консула в Стамбуле будет проведен очередной обыск в связи с делом об убийстве саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи. Об этом Trend пишет во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Обыск будет проведен совместно со спецслужбами и полицией Турции.

Отметим, что 2 октября 2018 года Джемаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда пришел для получения документов по оформлению брака с гражданкой Турции. По прошествии нескольких дней турецкая полиция приступила к расследованию дела об его исчезновении.

20 октября 2018 года власти Саудовской Аравии сообщили, что Хашкаджи погиб в результате конфликта, произошедшего в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Он также сообщил об увольнении советника наследного принца генерала Ахмеда Асири, занимавшего высокий пост в разведке королевства, и советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль-Кахтани.

Комментируя данный факт, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что у Турции много новых фактов об убийстве саудовского журналиста, однако Анкара считает преждевременным оглашать все имеющиеся сведения. Президент Турции сказал, что убийство Хашкаджи - не рядовое преступление, отметив, что в убийстве подозреваются 18 человек, и власти Саудовской Аравии должны расследовать его.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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