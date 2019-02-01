Турция надеется на укрепление отношений с ЕС – глава МИД

БАКУ /Trend/ - Турция надеется на укрепление отношений с ЕС, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, укрепление отношений с ЕС и полноправное членство Турции в этой структуре в интересах обеих сторон.

Чавушоглу добавил, что Турция имеет право на полноправное членство в ЕС.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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