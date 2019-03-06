ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака

6 марта 2019 23:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции провели операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции.

"В результате воздушной операции, проведенной в районах Метина, Зап, Авашин-Басьян и Хакурк на севере Ирака были уничтожены убежища, укрытия террористов, а также склады боеприпасов", - говорится в заявлении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава турецкой Ассоциации: Один из главных приоритетов - привлечение иностранных инвестиций в Азербайджан
Бизнес 6 марта 16:08
Турция и Иран проведут совместные операции против РПК – министр
Турция 6 марта 12:43
Пентагон рекомендует не передавать Турции F-35, если Анкара закупит у Москвы С-400
США 5 марта 19:59
Трамп решил отменить льготы в торговле с Индией и Турцией
Турция 5 марта 07:07
Борьба с терроризмом по-прежнему остается приоритетом для Турции – Эрдоган
Турция 4 марта 16:08
Турция в 2018 году увеличила импорт LPG
Энергетика 4 марта 12:00
Лента новостей
В Баку отметили 25-летие со дня создания Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО (ФОТО)
Культура 00:01
Трамп отменил требование обнародовать число жертв ударов США среди мирного населения
США 6 марта 23:53
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны 6 марта 23:27
Президент Азербайджана уделяет внимание всем социально-экономическим вопросам - Саттар Мехбалыев
Политика 6 марта 22:48
Иран и "пятерка" договорились созвать встречу совместной комиссии на министерском уровне
Политика 6 марта 22:48
В Азербайджане прошел семинар касательно сертификации в сфере сельского хозяйства (ФОТО)
Бизнес 6 марта 22:28
В Барселоне задержали мужчину, который пытался с ножом напасть на полицейских
Европа 6 марта 22:27
Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений, заявил Лавров
Россия 6 марта 22:18
Опрос: большинство французов проголосовали за отмену перехода на зимнее время
Европа 6 марта 22:09