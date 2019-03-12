Какие сектора экономики Турции привлекают иранских и российских инвесторов?

БАКУ /Trend/ - В январе 2019 года в Турции были зарегистрированы 115 иранских и российских компаний, совокупный капитал которых составили 19 миллионов лир. Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Как отметили в TOBB, в январе 2019 года в Турции было зарегистрировано 104 компании с иранским капиталом, что на 66 компаний больше по сравнению с аналогичными показателями января 2018 года.

"Совокупный капитал зарегистрированных в Турции в январе иранских компаний составил 16,937 миллиона лир, в то время как в январе 2018 года эта сумма составила 3,775 миллиона лир", - сказали в Торгово-промышленной палате Турции.

Было отмечено, что в январе текущего года в турецкой провинции Анталья было зарегистрировано 13, а в Стамбуле 81 кампаний с иранским капиталом.

"Остальные 10 из 104 иранских компаний были зарегистрированы в других городах Турции", - сказали в TOBB.



В TOBB отметили, что наибольшее число зарегистрированных в январе в Турции иранских компаний пришлось на оптовую и розничную торговлю (41 компания), а также на промышленные предприятия (12 компаний).

Согласно информации TOBB в январе 2019 года в Турции также было зарегистрировано три иранских строительных компании.

Как отметили в TOBB, в январе 2019 года в Турции было зарегистрировано девять компаний с российским капиталом, что на пять компаний превышает соответствующий показатель января 2018 года.

"Совокупный капитал зарегистрированных в январе в Турции российских компаний составил 2,090 миллиона лир, в то время как в январе 2018 года этот показатель составил 2,610 миллиона лир", - сообщили в Торгово-промышленной палате Турции.

В TOBB отметили, что среди зарегистрированных в Турции в январе 2019 года российских компаний, пять охватывают сферу оптово-розничной торговли, а также создана одна финансовая компания.

Было отмечено, что в январе в турецкой провинции Анталья было зарегистрировано четыре, а в Стамбуле пять кампаний с российским капиталом.

Отметим, что в январе 2019 года в Турции в целом было зарегистрировано 11,4 тысяч компаний и закрыто пять тысяч компаний.

Официальный курс на 12 марта - 5.4443 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.