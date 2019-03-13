В Турции за день произошло два землетрясения

13 марта 2019 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чанаккале на западе страны сегодня произошло два землетрясения силой 3,7 и 3,4 балла, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, в результате землетрясение никто не пострадал.

«Очаг землетрясения залегал на глубине 7,42 километра» - пишут СМИ.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizoglu

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