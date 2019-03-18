Иран подтвердил намерение провести с Турцией операции против РПК

БАКУ /Trend/ - Турция и Иран проведут совместные военные операции против боевиков террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), сказал замминистра внутренних дел Ирана Мохаммад Хусейн Зульфикар. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По его словам, РПК представляет угрозу для всех.

Также Зульфикар добавил, что на ирано-турецкой границе никаких проблем не существует.

Отметим, что 6 марта глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что Турция и Иран проведут совместные операции против террористической организации РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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