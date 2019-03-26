Турсектор Турции одобряет возможный въезд россиян по внутренним паспортам

26 марта 2019 13:31 (UTC+04:00)

Туристический сектор Турции рассчитывает на положительный результат переговоров с РФ о переходе на въезд россиян с внутренними паспортами, это позитивно повлияет на въездной туризм в стране, заявил РИА Новости глава ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что намерен детально обсудить на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье 28 марта вопрос о том, чтобы дать возможность россиянам приезжать в Турцию по внутренним паспортам.

В марте 2017 года он заявлял, что стороны еще в 2015 году достигли значительного прогресса в этом вопросе.

"Мы рассчитываем на положительный результат переговоров с РФ о переходе на поездки с внутренними паспортами. Это шаг, который наш туристический сектор давно и с нетерпением ожидает. Россия - страна, которая является дружественной для Турции, у нас чрезвычайно тесное экономическое и политическое сотрудничество. Многие граждане России живут в нашей стране, купив в ней недвижимость, особенно много их в Анталье. Число школ с обучением на русском языке также растет. Мы считаем, что возможность путешествовать с внутренними паспортами будет способствовать дальнейшему развитию этих отношений", - сказал Баглыкайя.

"Страны, граждане которых могут въезжать в Турцию с внутренними паспортами - это Германия, Франция,Испания, Швейцария, Италия, Греция, Лихтенштейн, Люксембург, Украина, Грузия и Молдавия. А турецкие граждане могут въезжать с национальными идентификационными картами в Грузию, Украину и Молдавию",- отметил собеседник агентства.

По его словам, в случае путешествий по паспорту в форме ID-карты с чипом, содержащим биометрическую информацию, не возникнет никаких рисков для безопасности.

Он также высказался за увеличение сроков безвизового пребывания граждан РФ на территории Турции, назвав это чрезвычайно позитивным шагом в плане туризма.

"Переход на поездки с внутренними паспортами позитивно повлияет на въездной туризм в Турцию. Это будет удобно для тех, кто хочет посетить нашу страну. Мы видим очень большой рост туристов из тех стран, граждане которых могут въезжать в Турцию по внутренним паспортам. В прошлом году в Турцию прибыло 5,9 миллиона российских туристов, при том, что РФ посетили 95 тысяч турецких граждан. Мы ожидаем, что это число вырастет еще больше в этом году в случае перехода на поездки по внутренним паспортам", - добавил Баглыкайя.

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