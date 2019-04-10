БАКУ /Trend/ - Турция и Греция обсудят региональные вопросы во время визита в Афины замминистра иностранных дел Турции Седата Онала. Об этом сообщили Trend в среду в МИД Турции.

Было отмечено, что Онал посетит Афины 12 апреля. В рамках визита ожидается встреча с генеральным секретарем МИД Греции Димитриосом Параскевопулосом.

«На встрече также состоится обсуждение двухсторонних отношений стран», - сказали в МИД Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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