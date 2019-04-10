Эрдоган заявил о сохраняющемся присутствии сторонников FETO в госучреждениях

10 апреля 2019 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на все усилия, мы не смогли полностью очистить госучреждения от сторонников террористической организации «FETO» (движение Фетхуллаха Гюлена), cказал президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, сторонники FETO смогли проникнуть во все структуры государства.

«Турция, несмотря на все это, будет продолжать бороться с этой террористической организацией» - сказал он.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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