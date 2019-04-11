Турция обеспокоена судьбой контрактов с Суданом - СМИ

11 апреля 2019 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция обеспокоена судьбой контрактов, подписанных с Суданом. Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, Турция имеет с Суданом несколько контрактов, в числе которых разведка нефти и газа на территории Судана Турецкой государственной нефтегазовой корпорацией (TPAO), реставрация острова Суакин, создание военно-морской базы.

Отметим, что в 2018 году во время визита Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Судан был подписан ряд соглашений.

Напомним, что сегодня суданские военные объявили об отставке президента и правительства.

Как сообщается, некоторое время назад группа офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане, городе-спутнике Хартума. В районе значительно усилены меры безопасности.

По данным Al-Hadath, в эти минуты в Хартуме без участия президента Омара аль-Башира проходит экстренное заседание главного командования армии Судана.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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