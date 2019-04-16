Весь мир признает оккупацию азербайджанских земель со стороны Армении – МИД Турции

16 апреля 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Весь мир признает оккупацию азербайджанских земель со стороны Армении, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Однако, несмотря на это, Армения не освобождает оккупированные территории.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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