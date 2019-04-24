Трамп вновь не использовал слово "геноцид" в обращении касательно событий 1915 года

24 апреля 2019 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент США Дональд Трамп снова не использовал слово «геноцид» в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской Империи, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт Белого дома.

Трамп вновь в традиционном обращении ограничился термином «Мец Егерн» («великое бедствие»).

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

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