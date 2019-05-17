Эрдоган: Турция за последние 2,5 года ликвидировала 420 главарей террористов

БАКУ /Trend/ - Силы безопасности Турции только за последние 2,5 года ликвидировала 420 главарей террористов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, 16 из нейтрализованных боевиков фигурировали в составленном МВД Турции "красном списке" разыскиваемых террористов.

Эрдоган отметил, что Турция продолжит вести бескомпромиссную борьбу с террористическими организациями, угрожающими безопасности страны.

"Мы и впредь будем призывать к ответу посягающие на ценности и единство этой нации банды убийц, включая сепаратистскую террористическую организацию (РПК), за каждую пролитую ими каплю крови", - заявил турецкий лидер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.