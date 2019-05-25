В Турции нейтрализованы четыре террориста

25 мая 2019 01:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции в результате операции, проведенной в провинциях Битлис и Татван, нейтрализовано четыре террориста Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В операции принимали участие сотрудники органов внутренних дел и командование жандармерии провинций.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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