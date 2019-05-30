В Турции задержаны боевики ИГ, планировавшие теракты

30 мая 2019 09:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В провинции Адана на юге страны задержаны 14 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавших теракты в разных частях провинции. Об этом Trend сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

Все задержанные, в числе которых женщина, являются гражданами Турции.

Операции по задержанию террористов были проведены по ранее установленным адресам.

Отметим, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории Турции.

По словам главы МВД, в связи с этим в Турции значительно усилены меры безопасности.

«Разведка Турции активно работает с целью устранения террористов и исходящих от них угроз», - сказал Сойлу.

Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции прошли крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии.

В рамках операции были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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