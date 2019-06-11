Азербайджан и Турция вместе смогут противостоять любым угрозам - минобороны Турции

11 июня 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция вместе смогут противостоять любым угрозам, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Акара, в настоящее время отношение между Азербайджаном и Турцией развиваются во всех направлениях.

Отметим, что 10 июня делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром прибыла в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) Азербайджана для наблюдения за совместными азербайджано-турецкими тактическими учениями «Нерушимое братство-2019».

Напомним, что седьмого июня в НАР стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Нерушимое братство - 2019» с боевыми стрельбами.
Согласно сценарию учений, подразделения Отдельной общевойсковой армии, другие силовые структур НАР и ВС Турции были подняты по тревоге и переброшены в район учений.
К учениям привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, а также реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы другого современного вооружения и военной техники.
Целью учений является разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации и взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции. Отработка боевых навыков в ходе совместных операций.
Совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Нерушимое братство-2019» с боевыми стрельбами продлятся до 11 июня.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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