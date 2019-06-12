В Стамбуле эвакуированы школьники одной из школ

БАКУ /Trend/ В Стамбуле их-за сильного дождя, который затопил подвальные помещения и и первый этаж школы в районе Пендик эвакуированы школьники. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ в целях безопасности также эвакуированы дети из ряда детских садов.

Сообщается что сильный дождь также затопил подвалы магазинов и ряда учреждений . По данным СМИ, ливни будут продолжаться до конца дня.

Отметим,что ранее в 10 июня в Анкаре три человека погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями.

Было затоплено множество кварталов и улиц одного из районов Анкары.

Движение транспорта было парализовано. Вследствие наводнения были закрыты для движения некоторые дороги.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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