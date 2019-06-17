Землетрясение на западе Турции вызвало панику среди местного населения

17 июня 2019 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В городе Айваджык в турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение силой 4,1 балла, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Очаг землетрясения был расположен на глубине шесть километров. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях», - пишут СМИ.

Сообщается что, землетрясение произошло в 06:05 и 07:47 по местному времени

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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