Глава МИД Турции посетит Иран

19 июня 2019 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend – Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Иран, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что визит Чавушоглу в Иран состоится в 20-21 июня текущего года.

«В рамках визита в Иран глава МИД обсудит с иранским коллегой ряд региональных вопросов и в том числе развития двухсторонних отношений» - сообщают СМИ.

Согласно данным СМИ, визит Чавушоглу в Иран состоится по приглашению главы МИД Ирана Дважада Зарифа.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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