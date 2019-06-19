Глава МИД Турции посетит Иран

БАКУ /Trend – Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Иран, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что визит Чавушоглу в Иран состоится в 20-21 июня текущего года.
«В рамках визита в Иран глава МИД обсудит с иранским коллегой ряд региональных вопросов и в том числе развития двухсторонних отношений» - сообщают СМИ.
Согласно данным СМИ, визит Чавушоглу в Иран состоится по приглашению главы МИД Ирана Дважада Зарифа.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.