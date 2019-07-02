В Турции задержано около 140 военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористической организацией FETO (движение Фетхуллаха Гюлена) задержаны 137 военнослужащих ВС Турции. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что задержанные являлись сотрудниками различных военных структур и имели тесные контакты с террористами FETO.
Согласно информации операции по задержанию военнослужащих были проведены в турецких провинциях Измир, Конья и Коджаэли.
Отметим, что в последний раз в рамках борьбы с террористическим движением FETO были задержаны 249 сотрудников министерства иностранных дел.
Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.
В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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