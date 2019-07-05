В Турции произошёл взрыв, есть погибшие и раненные (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Хатай в районе Рейханлы прогремел взрыв в результате чего имеются раненые и погибшие, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По сообщениям, в результате взрыва погибли три гражданина Сирии и пятеро ранены.

Комментируя взрыв, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сказал что не исключает вероятность теракта.

О деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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