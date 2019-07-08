В Турции задержаны около 50 нелегалов

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чанаккале задержаны 48 нелегальных мигрантов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Сообщается, что среди задержанных 11 граждан Афганистана, остальные задержанные являются гражданами Сирии и Ирака.

Все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщал, что, в течение последующих шести месяцев из Стамбула будет депортировано 50 тысяч нелегальных мигрантов.

По словам Сойлу, до этого из Стамбула было депортировано 13 тысяч нелегалов из разных стран.

Также ранее МВД Турции распространило информацию о задержании в январе-апреле 2019 года 79 тысяч нелегальных мигрантов, 32,9 тысячи которых граждане Афганистана.

В том числе за этот период были задержаны 11,6 тысячи граждан Пакистана и 6,4 тысячи граждан Сирии, отмечалось в сообщении МВД Турции

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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