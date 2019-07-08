Экс-спикер турецкого парламента может стать помощником главы государства

8 июля 2019 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экс-спикер турецкого парламента Бинали Йылдырым может стать помощником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что назначение Йылдырыма состоится после визита Эрдогана в Боснию и Герцеговину, запланированное на восьмое июля текущего года.
Отметим, что Йылдырым с 2007 по 2016 года возглавлял пост министра транспорта и инфраструктуры Турции, с 2016 по 2018 года был премьер-министром страны, с 2018 года по 19 февраля 2019 года был спикером парламента Турции. После чего в связи с баллотированием на пост главы Стамбульского муниципалитета, Йылдырым подал в отставку.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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