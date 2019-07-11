Около трети населения Турции пользуются общественными библиотеками

11 июля 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году число граждан Турции, пользующихся общественными библиотеками, выросло на 12,6 процента по сравнению с итогами 2017 года, и составила 28,242 миллиона человек. Об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на Институт статистики Турции (TUİK).

Согласно сообщению по итогам 2018 года в Турции официально функционируют 31,4 тысяч общественных библиотек.

В сообщении отмечается, что количество членов национальных библиотек выросла на 0,6 процента по сравнению с итогами 2017 года и составила 634 тысяч человек.

«Количество литературы в национальных библиотеках в Турции выросла на 3,8 процента по сравнению с итогами 2017 года и составило 1,463 миллиона единиц» - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что количество библиотек в университетах Турции по итогам 2018 года выросла на шесть процентов по сравнению с итогами 2017 года и составило 598 библиотек.
«Количество литературы в университетских библиотеках в 2018 году увеличилось на 7,4 процента относительно показателей 2017 года, и составило 17,06 миллиона единиц», - говорится в сообщении TUİK.

В сообщении отмечается, что число пользователей университетскими библиотеками в 2018 году выросла на 2,6 процента по сравнению с 2017 годом и составило 3,9 миллиона человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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