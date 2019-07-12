Таких совпадений не бывает - Турция мстит США

Руфиз Хафизоглу

В преддверии третьей годовщины попытки военного переворота, который в Анкаре считают реализацией тайного плана Соединенных Штатов, 12 июля начались поставки в страну российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.Так как в политике такие совпадения маловероятны, можно сказать с определенной долей уверенности, что выбор даты также не является случайностью, а именно, символической местью Турции США, в ответ на попытку насильственной смены режима..

Стоит отметить что, Анкара уже в пятницу получила первую партию грузов с С-400. Российские самолеты приземлились на военно-воздушной базе Муртед ( бывшая Акынджи) где и была три года назад инициирована попытка военного переворота.

Ожидается, что на днях Анкара определится по поводу мест размещения С-400.

Было бы легкомысленно считать, что США будут безучастно наблюдать, как ранее важный союзник Турция выходит из поля их влияния.

Вопреки обещанию Дональда Трампа, данному в ходе встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, не применять против Турции санкции, официальные лица Вашингтона после встречи вновь напомнили Анкаре о возможных "карах".

Что же могут представлять собой американские санкции против Турции ?

Это, в первую очередь, прекращение экспортно-импортной банковской поддержки лицам и учреждениям, которых США определят в ближайшее время. Также, США могут аннулировать экспорт некоторых видов продукции и технологий в Турцию. Возможны запреты со стороны Вашингтона на выдачу кредитов Анкаре международными финансовыми структурами, участие турецких компаний на международных тендерах, банковские трансферты. Не исключается также запрет на въезд в США официальных лиц Турции, и даже вынесение на повестку вопроса об исключении Турции из НАТО.

Это лишь часть возможных американских санкций против Анкары. Сможет ли Турция противостоять такому давлению, покажет время...

При этом, необходимо отметить, что даже отказ Турции от приобретения российских ЗРК С-400 не изменил бы негативной позиции Вашингтона в отношении Анкары, наблюдаемой все последние годы.

Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию также, следует расценивать, как начало новых изменений в мировом порядке, так как, очевидно, что Анкара, несмотря на членство в НАТО, уже не видит в России угрозу.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора АМИ Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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