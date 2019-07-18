Секретариат оборонной промышленности Турции прокомментировал приостановку участия Анкары в программе F-35

БАКУ /Trend/ - Анкара верна своим обязательствам в рамках программы F-35, сказал генеральный директор Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Демира, Анкара будет ждать до полного исключения Турции из числа участников программы F-35.

Он отметил что, приостановка со стороны США участия Анкары в программе F-35 в одностороннем порядке является ошибочным решением .

Отметим, что ранее заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сказал что, участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года.

Мы идем по хорошо спланированному пути сворачивания (участия Турции) в марте 2020 года на этот момент… Мы свернем его в марте 2020 года", - сказала она.

По словам замминистра, США еще с 2018 года занимались поиском альтернативных поставщиков примерно 900 комплектующих, поэтому влияние на реализацию программы будет минимальным.

Решение об исключении Турции из программы F-35 стало реакцией Вашингтона на поставки Анкаре современных российских ЗРК С-400.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались 12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, полная установка ЗРК завершится в апреле 2020 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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