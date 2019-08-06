Турция и Азербайджан всегда поддерживают друг друга – председатель комитета по внешним связям парламента Турции

6 августа 2019 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Турция и Азербайджан всегда поддерживают друг друга, сказал председатель комитета по внешним связям парламента Турции Волкан Бозкыр. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, отношения Турции и Азербайджана не имеют аналога.

«Эти отношения являются примером для всего мира», - сказал Бозкыр, добавив, что хорошо, что рядом с Турцией находится такое сильное братское государство, как Азербайджан.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
виттер: @rhafizoglu

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