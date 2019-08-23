Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом по телефону в ближайшие дни ситуацию на северо-западе Сирии. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал в пятницу на церемонии, посвященной 18-летию основания правящей Партии справедливости и развития, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эрдоган добавил, что намерен создать "зону мира" на севере Сирии вдоль южной границы Турции.

Ранее в пятницу в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции вопросы формирования и запуска Конституционного комитета Сирии. Путин и Эрдоган также обсудили вопросы взаимодействия по стабилизации обстановки в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

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