В Турции произошла авария на ГЭС

29 августа 2019 07:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате аварии на гидроэлектростанции в районе Коюлхисар турецкой провинции Сивас два автомобиля оказались под водой, шесть человек были спасены, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, на одном из каналов ГЭС произошел взрыв, в результате которого была затоплена автодорога.

Губернатор провинции Салих Айхан сказал, что ведется откачка воды, ситуация находится под контролем.

Спасшиеся шесть человек были госпитализированы.

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